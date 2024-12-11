تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، انتظام الدراسة في مجمع معاهد العريش الأزهرية في مدينة العريش.

محافظ شمال سيناء يتفقد مجمع معاهد العريش الأزهرية



وقام المحافظ خلال زيارته للمجمع بتفقد حجرات المعلمين وحجرات الأنشطة والفصول الدراسية للمراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.



وخلال تفقد الفصول الدراسية حرص المحافظ على مناقشة الطلاب فيما تم دراسته وخاصة في القرآن الكريم واللغة العربية ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي داخل الفصول وأثنى المحافظ على معلمي المعهد لجهودهم في إنجاح العملية التعليمية، والطلبة لتفوقهم الدراسي.

محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب عام الأطباء البيطريين



وكان استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، والوفد المرافق له خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.



جاء هذا في حضور الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، الدكتور عيد موسى، عميد كلية الطب البيطري بجامعة العريش، الدكتورة وسام حمدي، نقيب الأطباء البيطريين بشمال سيناء، الدكتورة عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء.



ورحب المحافظ بنقيب عام الأطباء البيطريين علي أرض محافظة شمال سيناء، مثمنًا الدور الذي تقوم به النقابة بشمال سيناء.



وأشار المحافظ إلي التعاون الوثيق بين المحافظة والنقابة في قطاع الطب البيطري، من خلال تنفيذ القوافل البيطرية وعقد الندوات الإرشادية والعمل علي زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.



من جانبه وجه نقيب الأطباء البيطريين الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الدعم المتواصل للنقابة، مؤكدًا على مناقشة عدد من الملفات مع المحافظ.

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