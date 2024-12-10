إعفاء 409 مرضى من رسوم الفحوصات الطبية خلال نوفمبر في شمال سيناء

قال الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء ٤٠٩ مرضى من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكيل صحة سيناء “إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء”

وأضاف وكيل صحة شمال سيناء في بيان، أن إدارة الخدمة الاجتماعية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد تنفيذ بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

وأشار إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بشمال سيناء إلى إعفاء ١٨٤ مريضا إعفاءً كليا و٢٢٥ مريضا جزيئا بمستشفى العريش.

تسهيل الخدمة الطبية لغير القادرين

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرة إلى أن مساعدتهم واجب إنساني.

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