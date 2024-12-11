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محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال تطوير مبنى الهلال الأحمر بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال تطوير مبنى الهلال الأحمر

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم، أعمال تطوير مبني فرع الهلال الأحمر المصري بالعريش، في حضور الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة فرع الهلال بشمال سيناء، وأعضاء مجلس الإدارة وشباب المتطوعين.

 

افتتاح  تطوير مبني الهلال الأحمر بالعريش


وتفقد المحافظ غرفة عمليات الهلال الأحمر ، والمعرض الفني الذي يضم عدد من اللوحات من تنفيذ ورسوم متطوعي الهلال الأحمر.


ووجه المحافظ الشكر لرئيس الهلال الأحمر وجميع المتطوعين لجهودهم التطوعية، مؤكدًا أن العمل يجري علي محورين هما الاقتصاد والمساعدات الخاصة بقطاع غزة.

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وألقى المحافظ محاضرة علي متطوعي الهلال الأحمر في قاعة المؤتمرات تناولت التهديدات علي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية وجهود الدولة في القضاء على الإرهاب ومؤشرات موقف الاقتصاد المصري.

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اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بشمال سيناء بقطاع غزة محافظ شمال سيناء فرع الهلال الأحمر

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