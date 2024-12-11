معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024).

موجة برد قارس تضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 -12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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