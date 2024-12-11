الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية

الدكتور احمد عكاوي
الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية بالجامعة بحضور الدكتورة جميانه داود المستشار الهندسي للجامعة، والمهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

مشروعات البنية التحتية بقنا

واستعرض رئيس الجامعة مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالجامعة ومنها طريق الطوارئ الخاص بالجامعة الأهلية واطلع رئيس الجامعة على الرسوم الهندسية للطريق ومقايسات البوابات وغرف الخدمات ومصادر الكهرباء واكد اهمية تطوير شبكة الطرق بالجامعة وفقا للمواصفات القياسية وتأمين أقصى درجات الأمن والسلامة لمنسوبي الجامعة ومراعاة التوسعات المستقبلية لقطاع التعليم والمستشفيات الجامعية وتطوير المنطقة المحيطة بكلية العلاج الطبيعي وتوفير مختلف الخدمات  وتطوير المنطقة خلف كليات التمريض والتربية النوعية والاهتمام بالشكل الجمالي واستثمار المساحات المتاحة.

وناقش رئيس الجامعة معدلات الإنجاز في الساحة الطلابية والمسرح الروماني بالمنطقة أمام مبنى رئاسة الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي المسرح الروماني رئيس جامعة جنوب الوادي قنا مستشفيات الجامعية

مواد متعلقة

ندوة في هندسة جنوب الوادي تناقش أضرار إدمان المخدرات

تنفيذ 17 إزالة فورية لحالات تعدي بالبناء المخالف للقانون في قنا

14985 مستفيدًا من أنشطة "بداية جديدة" بقرية القارة في قنا

وكيل تعليم قنا يتابع سير العمل بمدارس إدارة الوقف

الأكثر قراءة

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

تفحم أتوبيس بصحراوي الأقصر ونجاة 46 سودانيًّا (صور)

أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

المرشد الإيراني: دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا في الأحداث

انخفاض يصل لـ 23 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

ديلي ميل تعيد إلى الواجهة لقطات مقززة لعضوة الكونجرس نانسي مايس مع امرأتين ورجل

شركة هندية تثير الجدل بسبب استبيان حول "ضغوط العمل"

المزيد

خدمات

المزيد

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

منح العمالة غير المنتظمة في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية