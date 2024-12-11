رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية
ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية بالجامعة بحضور الدكتورة جميانه داود المستشار الهندسي للجامعة، والمهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.
مشروعات البنية التحتية بقنا
واستعرض رئيس الجامعة مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالجامعة ومنها طريق الطوارئ الخاص بالجامعة الأهلية واطلع رئيس الجامعة على الرسوم الهندسية للطريق ومقايسات البوابات وغرف الخدمات ومصادر الكهرباء واكد اهمية تطوير شبكة الطرق بالجامعة وفقا للمواصفات القياسية وتأمين أقصى درجات الأمن والسلامة لمنسوبي الجامعة ومراعاة التوسعات المستقبلية لقطاع التعليم والمستشفيات الجامعية وتطوير المنطقة المحيطة بكلية العلاج الطبيعي وتوفير مختلف الخدمات وتطوير المنطقة خلف كليات التمريض والتربية النوعية والاهتمام بالشكل الجمالي واستثمار المساحات المتاحة.
وناقش رئيس الجامعة معدلات الإنجاز في الساحة الطلابية والمسرح الروماني بالمنطقة أمام مبنى رئاسة الجامعة.
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