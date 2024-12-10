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وزير العمل: التوسع المستمر في "قاعدة البيانات" وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة،
العمالة غير المنتظمة، فيتو
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 أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الثلاثاء، عن استمرار،"الوزارة" في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، للعمالة غير المنتظمة، داخل مواقع العمل بكافة المحافظات والتي بدأت بمواقع عمل في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح، واليوم الإعلان عن ذلك في محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة.

التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

 وقال الوزير إن الانتهاء من استخراج 700 شهادة جديدة لعمال الإسكندرية، يأتي في إطار جهود التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وتقديم الدعم والرعاية لهم،والتأمين الصحي عليهم،حيث أن هذه الشهادات التي يتم استخراجها بالمجان، بعد اختبارات تشارك فيها الإدارة المركزية للتدريب المهني،والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وعدد من الخبراء والمدربين،أصبحت ضمن شروط التأمين الصحي،وتأكيد على امتلاك العمالة غير المنتظمة المهارات اللازمة في حال رغبتها بالانتقال إلى عمل آخر في الداخل والخارج،أو كوثيقة مطلوبة ضمن مصوغات للتعيين.

وأوضح الوزير أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

 وقال المهندس محمد كمال مديرية مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية إن عملية الاختبارات واستخراج الشهادات بدأت بالعاملين بشركة "أوراسكوم " بمشروع المترو الجديد بمنطقة أبو قير بالمحافظة واستهداف 700 عامل بالمشروع، وأشار إلى أنه فور استخراج الشهادات تم تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية، بهدف تسهيل تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة من بين هؤلاء، والذين انضموا الى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وأكد المهندس محمد كمال على استمرار  تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران في التوسع في قاعدة بيانات هذه الفئة وتقديم الدعم والحماية لهم في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجا.

 شارك في متابعة الاختبارات واستخراج الشهادات: ريهام رجب عبد الحليم من العاملين بالإدارة المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة،ومهندس محمد عبد الحكيم،ود. محمد صلاح، من الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأمل الجيوشي مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية عمل الإسكندرية  ..

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