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محافظات

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بأشمون

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه على مساحة تزيد على 29 ألف م2.
 

كما تم متابعة عدد من مشروعات رصف الطرق بنطاق المركز والمدينة ومنها إستكمال أعمال فرد طبقة السن بطريق 21 (أشمون - طليا -البرانية - كمين أبو يوسف)، وذلك في الجزء الذي تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة به تمهيدا لأعمال الرصف، مشيرا إلى أنه سوف يتم رصف هذا الطريق بداية من كوبري النجار بأشمون وحتي مستشفى المشرق بالكوادي بطول  10كم كمرحلة أولى من إجمالي طول الطريق حتى كمين أبو يوسف بطول 17كم، وكذا أعمال تركيب البلدورات بمتفرعات شارع الحبيني بطول 3كم، بالإضافة إلى أعمال تركيب البلدورات الخاصة بالارصفة بمتفرعات ميدان الخالدين بطول ٥٠٠م، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
 

إنشاء برجولات مزودة بفوانيس ديكورية

فيما تم متابعة أعمال تطوير حديقة "عصفور الجنة" بكفر زلابية وتتضمن أعمال التطوير إنشاء برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة بمختلف المراكز والمدن لإعادة الرونق الحضاري وإيجاد متنفسًا جماليًا للأهالي.

 

الجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات  لتحسين مستوى الخدمات بما يحقق رضا المواطن.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ومعدلات الأداء ونسب إنجاز المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

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