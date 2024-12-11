تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 963 شاحنة و475 سيارة.

وصول 390 سيارة بوزن 780 طن لميناء بورتوفيق



وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 455 شاحنة و453 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 508 شاحنة و22 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وAlcudia Express، وغادرت السفينتان أمل وAlcudia Express.

ووصول 4700 طن مادة بروبلين لميناء بورتوفيق



كما تم تداول 2300 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ALANDALUS على متنها 390 سيارة بوزن 780 طنا قادمة من جدة ويستعد ايضًا الميناء لاستقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها 4700 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1665 راكبا بموانيها.

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