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رياضة

مانشستر سيتي يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويتعادل مع كريستال بالاس 2-2 (صور)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

افتتح كريستال بالاس التسجيل عن طريق دانييل مونوز ميجيا في الدقيقة 4، فيما تعادل لـ السيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 31، وعاد كريستال بالاس وتقدم مجددا عن طريق ماكينك لاكرويكس في الدقيقة 57، فيما تعادل لويس للسيتي في الدقيقة 68.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس 

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول - كايل ووكر

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو – إرلينج هالاند – ماتياس نونيز.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي 

الصورة

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعلن غياب الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش، عن لقاء كريستال بالاس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

 

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