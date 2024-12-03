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رياضة

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

محمد شيرين فهمي رئيس
محمد شيرين فهمي رئيس لجنة الانضباط، فيتو

كشف المستشار محمد شيرين فهمي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن جميع الشكاوى التي عرضت عليه خلال الفترة الماضية، اتخذ قرارات بشأنها منذ فترة طويلة، قائلًا: "لا توجد قصاصة ورق في مكتبي".

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي في تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدث معي أحد للاجتماع مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لمناقشة العقوبات الخاصة بالأهلي وبيراميدز وجوميز مدرب الزمالك".

وشدد رئيس لجنة الانضباط على أن الحديث عن جلسة مع رئيس اتحاد الكرة لتخفيض العقوبات التي اتخذتها اللجنة لا أساس له من الصحة، كما أنه مرفوض جملة وتفصيلًا.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو
جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو

تصريحات جمال علام

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يؤجل إعلان عقوبات لجنة الانضباط الخاصة بالموسم الماضي بما فيها أعضاء الأهلي ومسؤولي بيراميدز ومروان حمدي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك، وسيجتمع مع لجنة الانضباط خلال أيام للكشف عن العقوبات وتلاحم المواسم السبب في التأخير.

وأضاف جمال علام في تصريحات تليفزيونية: ما قيل عن أنني اتصلت بالمهندس هاني أبو ريدة وطلبت منه إعلان عقوبات الانضباط بعد توليه المهمة يوم 10 ديسمبر المقبل، غير صحيح بالمرة وكلام خايب ولم أتواصل مع أبو ريدة في هذا الشأن وأتمنى له التوفيق.

 

علام: أديت رسالتي على أكمل وجه

وتابع علام: "قالوا أيضًا أن العقوبات في درج مكتبي وأنا قافل عليها وهذا الكلام لا أساس له من الصحة وكلام خايب وأديت رسالتي على أكمل وجه وأتمنى المزيد من الاستقرار للكرة المصرية مع هاني أبو ريدة".

 

انتهاء فترة مجلس جمال علام

جدير بالذكر أن جمال علام وأعضاء مجلسه سيرحلون عن اتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء فترة ولاية المجلس، حيث يتسلم مجلس هاني أبو ريدة إدارة شؤون اتحاد الكرة في السنوات الأربع القادمة.

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