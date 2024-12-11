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حوادث

تعذيب حتى الموت، القبض على سيدة قتلت طفلتها وأصابت الثانية بمشاركة زوجها بالنهضة

القبض على أم وزوجها
القبض على أم وزوجها لقتل طفلتيهما بالنهضة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلتها والشروع في قتل الثانية، إثر تعديها عليهن بوصلات تعذيب من حرق وتعدٍّ بالضرب المبرح، ترتب عليه مقتل واحدة بينما الطفلة الثانية تصارع الموت في حالة خطِرة داخل العناية المركزة بدائرة قسم شرطة تاني السلام.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة ومناقشة شهود العيان واستجواب والد الطفلتين طليق المتهمة الأولي والذي حرر محضر رسمي ضد المتهمين، بقتل المجني عليهم متعمدين.

 

تفاصيل الواقعة 

تلقي قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مستشفى السلام بوصول طفلة جثة هامدة وأخرى مصابة بإصابات بالغة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة  تبلغ من العمر  8 سنوات وبها إصابات إثر تعدٍ، وطفلة أخرى تبلغ من العمر 4 أعوام ونصف، وبها عدة إصابات.

وبإجراء التحريات وسؤل والد الطفلتين، اتهم طليقته بالاشتراك مع زوجها الجديد في قتل الطفلة وإصابة شقيقتها جراء التعدي الدائم عليهما.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية العناية المركزة محضر رسمي

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