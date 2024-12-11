الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض يصل لـ 23 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أسعار اللحوم اليوم،
أسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين جنيه و23 جنيهًا في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

 

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 23 جنيها مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 416.7  جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 270 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 397.9 جنيه، بانخفاض 13 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

 

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 16 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 405.7 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 340 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 وانخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 18 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 392 جنيهًا.
  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 300 جنيه في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

 

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 354.8 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.5 جنيه في الأسواق، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 16 جنيها عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 386.4 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

مواد متعلقة

قفلت "نص باكو"، أسعار اللحوم الكندوز تواصل الارتفاع في الأسواق

اقتربت من 450 جنيها، أسعار اللحوم الكندوز تعاود الارتفاع بالأسواق

تتراجع 12 جنيهًا، أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 4-9-2024

زيادة تصل لـ32 جنيهًا، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 16 جنيها في أسعار اللحوم كندوز بالأسواق

تباين أسعار اللحوم الكندوز اليوم الأربعاء في الأسواق

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق اليوم السبت 24/8/2024

أسعار اللحوم كندوز ترتفع 3 جنيهات في الأسواق

الأكثر قراءة

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

تفحم أتوبيس بصحراوي الأقصر ونجاة 46 سودانيًّا (صور)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

المرشد الإيراني: دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا في الأحداث

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

انخفاض يصل لـ 23 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

ديلي ميل تعيد إلى الواجهة لقطات مقززة لعضوة الكونجرس نانسي مايس مع امرأتين ورجل

شركة هندية تثير الجدل بسبب استبيان حول "ضغوط العمل"

المزيد

خدمات

المزيد

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

منح العمالة غير المنتظمة في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية