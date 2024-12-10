الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم بهدف على سالزبورج بالشوط الأول

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق باريس سان جيرمان، على نظيره سالزبورج، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة لـدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف التقدم لصالح باريس سام جيرمان اللاعب راموس في الدقيقة 30. 

تشكيل باريس سان جيرمان

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، باركولا، لي كانج إن، وجونسالو راموس.
تشكيل سالزبورج 

شلاجر، بايدو، كابالدو، بيدستورب، راتكوف، جورنا دواث، جيندو، جلوخ، نيني، ييو، وديديتش.

ويحتل  باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سالزبورج المركز 32 برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهل أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 بينما تخوض الفرق في المراكز من 9 إلى 24 مباريات فاصلة ليكمل عقد ثمن النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لويس إنريكي دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان سالزبورج حكيمي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتالانتا

بهدف صلاح ضد جيرونا، ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

مفاجأة، جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الزمالك

سنموت على أية حال، الحكاية الكاملة للمعارض مازن حمادة.. اختفى 4 سنوات وظهرت جثته المشوهة ضاحكة أمس.. كثرة دموعه أبكت العالم.. تعرض للتعذيب الوحشي وطلب الدعاء له

بمشاركة 3 بنوك، انطلاق خدمات "آبل باي" غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

أول رد رسمي لـ سوريا على العدوان الإسرائيلي

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو

اندلاع حريق في محل ملابس بمول شهير بأكتوبر وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: المرأة العاملة مطالبة بتعويض زوجها بجزء من راتبها (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

ما معنى «عين آنية»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية