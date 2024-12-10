الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتالانتا

مبابي
مبابي

دوري أبطال أوروبا، سجل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الهدف الأول في مرمى أتالانتا في الدقيقة 10 ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب "جيويس".

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا

May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

انطلقت مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويعاني ريال مدريد من وضع صعب في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع والعشرين برصيد 6 نقاط فقط بينما يمتلك أتالانتا 11 نقطة، في المركز الخامس في جدول دوري أبطال أوروبا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة 

1- ليفربول 18 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مبابي ريال مدريد أتالانتا دوري أبطال أوروبا على ملعب جيويس دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

بهدف صلاح ضد جيرونا، ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

في غياب هاري كين، تشكيل بايرن ميونخ ضد شاختار بدوري أبطال أوروبا

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، حكيمي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام سالزبورج

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى جيرونا

الأهلي يحسم جائزتين في سباق جلوب سوكر للأفضل 2024

فرص ضائعة بالجملة، تعادل سلبي بين ليفربول وجيرونا بالشوط الأول

عودة فينيسيوس، مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

سنموت على أية حال، الحكاية الكاملة للمعارض مازن حمادة.. اختفى 4 سنوات وظهرت جثته المشوهة ضاحكة أمس.. كثرة دموعه أبكت العالم.. تعرض للتعذيب الوحشي وطلب الدعاء له

قرار عاجل من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخصوص العدادات مسبقة الدفع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

ما معنى «عين آنية»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز التوسل بالقرآن؟ رد حاسم من خالد الجندي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية