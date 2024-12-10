الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

هارب من 100 سنة سجن، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسوان

المضبوطات
المضبوطات

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة من متجري المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسوان


 وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة - محكوم عليه فى 4 أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه – استعمال قوة") بمجموع هارب من 100 سنة سجن، بتهم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.
 

وتم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضٌبط بحوزته ( 2 بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 3 كيلو جرام حشيش، – 6 كيلو جرام بانجو ").

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