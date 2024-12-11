الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرمان بـ 27 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفواكه في  سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 5 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة اليوم

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة 
سعر الفاكهة 

 

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 26 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 17 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة اليوم

  1. تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

 

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب سوق العبور اليوم سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

طلع مصري ومش عالم كيمياء، أول ظهور لـ حمدى إسماعيل بعد مزاعم اغتياله في دمشق (فيديو)

وداعا لحمل الفيزا، اليوم إطلاق خدمة آبل باي للدفع رسميا في مصر بمشاركة 3 بنوك

الرمان بـ 27 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور

سهم باشان، إسرائيل تكشف ما دمرته من قدرات عسكرية للجيش السوري خلال 48 ساعة

قضي الأمر، رحيل جوميز عن الزمالك والإعلان الرسمي اليوم ومفاجأة بشأن أحمد مجدي

منوعات

المزيد

شركة هندية تثير الجدل بسبب استبيان حول "ضغوط العمل"

طلع مصري ومش عالم كيمياء، أول ظهور لـ حمدى إسماعيل بعد مزاعم اغتياله في دمشق (فيديو)

هجوم على مايويذر جونيور بأحد متاجر لندن بسبب دعمه لإسرائيل (فيديو)

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

المزيد

خدمات

المزيد

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الشهر.. أرقام محمد صلاح في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية