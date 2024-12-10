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غدا، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة يعقد أولى اجتماعاته

مجلس هاني أبو ريدة،
مجلس هاني أبو ريدة، فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، غدا الأربعاء، أولى اجتماعاته الرسمية، لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، وبدء إعادة تنظيم بيت الكرة المصرية من الداخل.

ويبدأ اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في تمام الحادية عشر صباح غد الأربعاء بمقر الاتحاد بالجزيرة. 

تكليف لجان الاتحاد بتسيير الأعمال

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أنه من المؤكد أن يقوم مجلس الجبلاية في جلسة الغد بتكليف كافة اللجان داخل الاتحاد بتسيير الأعمال، لحين إعادة تشكيلة وهيكلة جميع اللجان العاملة داخل اللجان وأبرزها لجان الحكام وشئون اللاعبين والمسابقات والتسويق والقطاعات والشئون القانونية والانضباط والاستئناف وغيرها من اللجان 

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية.

واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة المهندس هاني أبو ريدة سوف يتسلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام عمل الجبلاية علي أن تُعاد الإجراءات من جديد ويتم فتح باب الترشح للانتخابات من جديد.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

 

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