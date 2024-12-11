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حوادث

اليوم، نظر الطعن على الضريبة المضافة لأعضاء نادي الزمالك

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى وقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.

 

بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.

وكان أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

 

أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك 

وأوضح أنه أكثر من ألف عضو قاموا بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنه المؤقته بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث إن اللجنه تحصل غرامه وفائده شهريه بواقع 1.5%.

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