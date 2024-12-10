الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش الصيانة الدورية للجرارات والعربات

رئيس هيئة السكك الحديد
رئيس هيئة السكك الحديد
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قام المهندس محمد عامر - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بزيارة ميدانية المنطقة الجنوبية بأسوان لتفقد المحطات والورش وانتظام العمل، ومتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تتم، على أرض الواقع.

ورش أسوان للسكك الحديد 

وتفقد رئيس الهيئة والوفد المرافق له ورش أسوان والتي تقع على مساحة 46714 مترا مربعا ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي ورش متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات.

حيث قام رئيس الهيئة والوفد المرافق له بعقد لقاء موسع بكافة الطوائف العاملة بالسكة الحديد بالمنطقة الجنوبية، وقد تحدث رئيس الهيئة عن ما توليه الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشري بالهيئة باعتباره أحد أهم المحاور الخمسة لعملية التطوير التي تشهدها الهيئة تنفيذ لخطة وزارة النقل وفي إطار رؤية الدولة في هذا السياق.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري وجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة بتشكيل عدد من اللجان، للمرور على كافة المزلقانات والعمل على تطوير وصيانة وتجهيز الغرف المخصصة لخفراء المنافذ، حتى يتمكنوا من تأدية عملهم بآمان وعلى الوجه الأكمل، كما أكد ضرورة الاهتمام بالاستراحات للتيسير على طوائف التشغيل، ووجه بتجهيز استراحة لخدمات القطارات سائقين وكمسارية بمحطة الأقصر بدل الموجودة بحوش فرز الأقصر حتى يتمكن قائدي ومشرفي القطارات من القيام بواجباتهم بسهولة ويسر.

كم أشار المهندس محمد عامر إلى أن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بالاهتمام بالوجه القبلي والمنطقة الجنوبية، والسد العالي لما لها من أهمية سياحية كبيرة، وضمن خطة الدولة لتطوير صعيد مصر.

من جانبه، أكد الدكتور نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، أن الاهتمام بالعنصر وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة من خلال أماكن التدريب المختلفة في جميع مناطق الهيئه، وخصوصًا معهد تدريب وردان والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ويضم العديد من الكفاءات في كافة التخصصات، الذي يخرج دفعات جديدة من الطلبة قادرين على التعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات السكك الحديدية ومجالات النقل السككى.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أن الهيئة لا تدخر جهدا في توفير كافة النفقات المالية، التي تعود على العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية، والعمل على تحفيزهم وتقدير مجهوداتهم التي يبذلونها من أجل هيئهم.

وتحدث رئيس النقابة العامة مؤكدًا على تعاون كافة قيادات الهيئة مع النقابة العامة، في تحقيق مطالب العاملين المشروعة والتي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة، بداية من الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر وكافة النواب والقيادات، مؤكدا على أن النقابة قد نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للعاملين، وآخرها ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة بعد أن كان يتم الصرف على أساسي 2022، كما وافق مجلس المديرين على طلب النقابة العامة بصرف فروق طبيعة العمل والوقاية والاثابة للمحالين للمعاش بدون قضايا، وجار دراسة إمكانية صرفها للموجودين بالخدمة.

وفي ختام اللقاء، استمع المهندس رئيس الهيئة والحضور إلى عدد من العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم البناءة مؤكدين تضافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين وجميع طوائف التشغيل من أجل رفعت الهيئة وتقديم افضل خدمه ممكنه لجمهور الركاب.

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