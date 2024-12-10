إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون

قالت الفنانة إيمان العاصي إنها تعيش حالة من السعادة الكبيرة خلال تلك الفترة بعد نجاح أولى بطولاتها الدرامية “برغم القانون”، والذي عرض على عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام الماضية.

وأضافت إيمان في تصريح خاص لفيتو أن تلك النجاح جعلها تكون أكثر تركيزًا في اختياراتها الفنية، فأصبحت تنتقى بعناية الأدوار التي تعرض عليها، حتى تحافظ على النجاح الذي حققته، ودائما تتطلع إلى تحقيق خطوات ناجحة بشكل كبير.

وتابعت إيمان، أنها تعد الجمهور بتقديم أدوار جيدة وعلى مستوى عال من الدقة خلال الفترة المقبلة، وتتمنى أن تقدم أعمال سينمائية أيضا خلال العام المقبل.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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