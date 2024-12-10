الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة المحلية والدولية، بما في ذلك ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مستجدات مشروعات الحكومة في مختلف المجالات.

ويعقد الدكتور مصطفي مدبولي عقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لتوضيح أهم ما تم مناقشته في الاجتماع، والإجابة على أسئلة الصحفيين، وتسليط الضوء على القرارات الحكومية الجديدة والمشروعات الجارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الإجراءات الحكومية والتوجهات المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي القرارات الحكومية الجديدة

مواد متعلقة

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور)

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة

رئيس الوزراء يزور مصنعي شركة "بورسعيد للتنمية التجارية الحديثة ـ سودانكو"

مدبولي يشهد احتفالية تسليم عقود وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ببورسعيد

رئيس الوزراء يزور مصنع "أكاي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

رئيس الوزراء يزور مصنع "مؤمن" للعطور والبخور بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

بالفيديو تقرير حكومي يكشف لأول مرة جهود الدولة لتنمية حلايب والشلاتين.. تسليم 2000 وحدة سكنية بديلة مجانًا.. إنشاء 86 منزلا بدويًا ومحطتي تحلية.. ومد الخدمات للقرى الجبلية

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "آل فليه" للصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد

التفاصيل الكاملة لمحاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. القضية بدأت منذ عام ونصف وتحقيقات النيابة تفجر مفاجآت مذهلة.. مرتضى منصور يقلب الموازين بتصريحات نارية

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفسيخ في المنام وعلاقته بالحظ الجيد وحل المشكلات

ما حكم الشرع في حلق شعر المولودة الأنثى؟ الإفتاء توضح الرأي المختار للفتوى

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية