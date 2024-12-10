مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور)

خلال جولته اليوم بـ محافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المرحلة الثانية من أعمال تطوير الممشى السياحي بالمدينة "شارع فلسطين".

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، الذي أشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير بطول ١٧٨ مترا، ويوجد بها بوابة 1 على الميناء، وجار استكمال التطوير بالمرحلة الثانية بطول ٤٣٥ مترا، كما أنه جار رفع كفاءة الممشى وجزء من المحلات بطول ٢٥٠ مترا حيث يتم تنفيذ واجهات حديثة للمحلات وإعادة تصميم الجزء العلوي أعلى المحلات ليتماشى مع التطوير.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال التطوير تجري على أعلى مستوى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن التطوير يتم مع الحفاظ على الطراز القديم للممشى في مختلف مكوناته الجمالية، مثل بلاطات البازلت، والمقاعد، وأعمدة الإضاءة، ونباتات الزينة، ليتماشى مع تاريخ المدينة الباسلة، ويحتوي الممشى في هذا الجزء على بوابتين، بوابة ٣ وبوابة ٨، وتم تنفيذ مطعم زجاجي في أعلى نقطة ليطل على الميناء.





وأضاف المحافظ، أنه روعي في الممشى التخطيط الدقيق للمساحات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، وكذا مراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء مع وجود أحواض لنباتات الزينة والمجسمات والمنحوتات وأعمدة الإضاءة المزخرفة، كما أن الممشى يتيح للمواطنين والزائرين رؤية الميناء سواء عبر المشايات الخاصة بالمشاة، أو عن طريق الجلوس على الكراسي المُزخرفة.



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