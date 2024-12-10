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أخبار مصر

رئيس الوزراء يزور مصنع "أكاي" للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

في أثناء جولته اليوم بـ المنطقة الصناعة جنوب بورسعيد، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مصنع "أكاي" لتصنيع الملابس الجاهزة.


واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد إبراهيم الحفني، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع يختص بتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وخاصة "البنطلون الجينز"، ويقام على مساحة نحو 22 ألف م2، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه.

وأضاف أن المصنع تم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر تركي، ويضم 1500 عامل، ويقوم بالتصدير، بحجم أعمال يصل إلى 35 مليون دولار سنويًا، إلى أسواق تشمل تركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، والصين، وهولندا، وسويسرا.

وخلال زيارته للمصنع، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المخازن المعدة للأقمشة، وخطوط الإنتاج، وتشمل ماكينات فرد الأقمشة، وخط تجهيزها، بالإضافة لتفقد قسم الطباعة، وقسم التطريز، كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على نماذج من منتجات المصنع.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بهذا المصنع وغيره من المصانع، التي تسهم في توفير فرص العمل، وتصدر منتجاتها تحت شعار "صنع فى مصر"، موجها الشكر لجميع مسئولي ومستثمري المصانع التي زارها اليوم.
 

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المنطقة الصناعة جنوب بورسعيد تصنيع الملابس الجاهزة مصنع أكاي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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