الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء، لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يصل إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية

ووصل الرئيس السيسي اليوم إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، زيارته للنرويج حيث شهدت الزيارة نشاط حافل وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما أجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، كما شهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

كما شهدت الزيارة حضور الرئيس السيسي حفل شاي غير رسمي أقامه رئيس الوزراء النرويجي

وبدأ الرئيس السيسي نشاطه الرسمي في النرويج أمس الإثنين بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث كان في استقباله رئيس الوزراء النرويجي وعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم شهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين وأقام رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي

كما توجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي والتقي ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي.

كما توجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث كان في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس البرلمان كما وقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان وألتقي الرئيس السيسي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي

كما شارك الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية،

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة "جولار" النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذي للوكالة النرويجية للتعاون التنموي والرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال النرويجية الافريقية.
 

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