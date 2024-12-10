الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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في ختام جولته الأوروبية.. السيسي يصل أيرلندا.. يجري لقاءات مع رئيسي الجمهورية والوزراء الأيرلنديين.. ويبحث تعزيز التعاون وتنسيق المواقف للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي يختتم زيارته للنرويج 

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارته للنرويج حيث شهدت الزيارة نشاط حافل وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي. 

كما أجرى الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، كما شهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

 وشهدت الزيارة حضور الرئيس السيسي حفل شاي غير رسمي أقامه رئيس الوزراء النرويجي.

السيسي ورئيس وزراء النرويج يشهدان التوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك

وبدأ الرئيس السيسي نشاطه الرسمي في النرويج أمس الأثنين بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث كان في استقباله رئيس الوزراء النرويجي وعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم شهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين وأقام رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يلتقي ملك النرويج

كما توجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي والتقي ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي.

الرئيس السيسي يزور البرلمان النرويجي

كما توجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث كان في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس البرلمان كما وقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان وألتقي الرئيس السيسي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي

السيسي يشارك  في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج 

كما شارك الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية،

السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" النرويجية للطاقة الجديدة 

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة "جولار" النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذي للوكالة النرويجية للتعاون التنموي والرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال النرويجية الافريقية.

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