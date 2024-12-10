السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه

في إطار الجهود الثنائية والمتبادلة بين وزارتي الثقافة والخارجية مع السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، قام صباح اليوم الثلاثاء وفد رفيع المستوى من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة برئاسة السفير "كيم يونج هيون" والسيد "اوه سونج هو" المستشار الثقافي للسفارة، يرافقهم السفير أحمد فريد مساعد وزير الخارجية بزيارة رسمية لـبيت الهراوي الأثري بمنطقة الأزهر.

حيث كان في استقبالهم المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة رانيا عبد اللطيف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حيث تفقد الوفد الطراز المعماري المميز للبيت، والذي تأسس عام 1731م، والذي ينسب إلى آخر ساكنيه الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوي، والذي آلت إليه ملكية البيت عام 1881م.

وقدم السطوحي عرضًا تفصيليًا لأعمال الترميم والإحياء والتي يحتاجها البيت لاستعادة حالته المتميزة كمركز ابداع، بعد ما تعرض لتدهور يهدد استخدامه بشكل عادي، مع مناقشة سبل التعاون.

ثم شاهد الضيوف عرض موسيقي قدمه طلبة وأساتذة بيت العود العربي الذي يشرف عليه الفنان العربي الكبير نصير شمة، وهو أول بيوت العود المتخصصة والذي خرج من داخل غرف بيت الهراوي العتيق عام 1998م، ليكون أول مركز متخصص وشامل لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود.

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