الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظات

تحرير 17 محضرا و3 إنذارات بيئية خلال حملة لضبط الأسواق في قنا

حملة لضبط الأسواق
حملة لضبط الأسواق في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، حملة مكبرة لضبط الأسواق، وشملت الجهات المشتركة فى الحملة هى  شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية،والطب البيطري والصحة والتموين للمرور على المنشآت التجارية والهايبر ماركت ومحال الجزارة والمطاعم والمخابز للتأكد من مدى الخدمة المقدمة للمواطن من كافة النواحي الصحية والبيئية كما تم المرور على أماكن تجهيز  المأكولات السريعة بمدينة نجع حمادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم  تحرير 3 محاضر مخالفة للشروط البيئية، بالإضافة إلى تحرير 17 محضر عدم إعلان من قبل التموين.

 
وأكد بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز أنه بناء على تعليمات أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أنه لا تهاون في أي تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء في الأسعار أو جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، وأن الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف أو يتلاعب بالقانون.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

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