محافظ قنا يلتقي وفد الشباب والرياضة لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتكثيف الأنشطة والفعاليات، بما يحقق أقصى استفادة للمجتمع المحلي.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وضم الوفد المهندس محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية، والدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور وسام فاروق، مدير عام الشباب والهيئات، والدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية والرياضية، ومحمد عبد الرحيم عرفة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بالإضافة إلى النائبين مصطفى محمود ومحمد الجبلاوي، عضوي مجلس النواب.

تشغيل المنشآت الشبابية والرياضية

ناقش الاجتماع سبل تطوير وتشغيل المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظة، واستغلال الأصول بشكل استثماري، وتحسين الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب، كما تطرق النقاش إلى المشكلات المتعلقة باستاد نجع حمادي الرياضي، وتجديد حمام السباحة بمركز شباب مدينة قنا، ومتابعة العمل بمركز التنمية الشبابية بمدينة قنا الجديدة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية، خلال الاجتماع حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمحافظة لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، مشيرًا إلى أهمية تنويع الخدمات وإحداث نقلة نوعية لشباب صعيد مصر، مضيفا أن الوزارة تعمل على إعداد خطة زمنية لزيارة ملاعب المحافظة وتطوير الأندية، بما يحقق استفادة أكبر للسكان والشباب.

من جانبه، أشاد محافظ قنا، بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتوفير بيئة رياضية وصحية مناسبة لهم، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تعزيز النشاط الرياضي والثقافي لشباب المحافظة.



تعزيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية

وأضاف "عبد الحليم" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة باعتباره محورًا أساسيًا للتنمية المجتمعية وبناء الإنسان، موضحا أن قنا تعمل على تعزيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب لتلبية احتياجات الشباب في مختلف المناطق، مع الحرص على تنويع الأنشطة والفعاليات التي تساهم في صقل مواهبهم وتوفير بيئة صحية ومناسبة لممارسة الرياضة، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، بما يخدم تطلعات أبناء المحافظة ويشجعهم على الإبداع والتميز.

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