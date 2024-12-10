النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية

عَقَدَ مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، ورشة عمل حول "الجرائم الإلكترونية وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات"، استضاف فيها اللواء الدكتور عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عدد "١٨٠" من أعضاء وعضوات مستشاري النيابة الإدارية، من مختلف الدرجات القضائية.

كلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي

واستهلت الفعاليات بكلمة للمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وتمنياته بحصولهم على أكبر قدر من الاستفادة المهنية والعملية.

أكد مدير المركز أهمية الموضوع المطروح بورشة العمل والتحديات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات، والذي يعد نشاطًا إجراميًا عابرًا لحدود الدول، وما يشهده من تطور بالتزامن مع التطور التقني والتكنولوجي، في ضوء ما أتاحته أدوات الفضاء السيبراني من سُبل التواصل وانتقال المعلومات بين الدول والأفراد والمُؤسسات؛ بما يستتبع بالضرورة تطور مواجهة تلك الأنماط المستحدثة.

حماية حقوق الملكية الفكرية

واستعرض اللواء الدكتور عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تحديات الملكية الفكرية والتنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتزييف الوعي العام في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي جرائم التعدي على الملكية الفكرية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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