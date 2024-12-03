اختتام الدورة التدريبية لمكافحة الفساد بالنيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشارأيمن نبيل، وبالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، ونادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد السملاوي، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية تحت عنوان "دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في ضوء الآليات الوطنية والدولية"، وذلك في إطار عدة فعاليات تماشيًا مع قرب حلول اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام.

عقدت هذه الدورة على مدار يومي

وعقدت هذه الدورة على مدار يومي ٢، ٣ ديسمبر الجاري بمقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، بمشاركة عدد (٥٥) من السيدات والسادة الأعضاء.

استهلت فعاليات الختام بكلمة للمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم القدرات القانونية للسيدات والسادة الأعضاء المشاركين وتعزيز قدراتهم القانونية بما يمكنهم من تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد

وأكد على دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية بموجب الدستور والقانون في مكافحة الفساد، ووفق كافة مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠. كما خص بالشكر المستشار حمدي سالم عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني الإسكندرية، ونادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشارمحمد السملاوي، على الجهد المبذول لإعداد وتنظيم هذه الدورة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد من أجل إنجاح هذه الدورة.

ومن جانبه وجه المستشار محمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، الشكر والتقدير للقائمين على هذه الدورة التدريبية، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، بالإضافة لدور المواطن الإيجابي في الإبلاغ عن وقائع الفساد وهو ما حرصت عليه الإدارة من خلال توفير عدد من الآليات المستحدثة لتلقي الشكاوى سواء بالطرق التقليدية أو الورقية أو من خلال الخط الساخن والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المُحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

"مفهوم وأسباب الفساد وسبل مكافحته وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وقد تفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد صلاح – الوكيل العام الأول وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

"دور اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته"، وقد تفضلت بإلقائها المستشارة الزهراء كمال خالد – نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وعضو اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.

"التعريف بوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح واختصاصاتها وأهدافها"، وقامت بإلقائها المستشارة مروة البيومي نائب رئيس الهيئة وعضو وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح.

"الشكاوى وتعارض المصالح ومكافحة الفساد"، وقام بإلقائها المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين – نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية.

"الحوكمة وآليات مكافحة الفساد - التجارب والممارسات الدولية"، وقام بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين الوكيل العام الأول وعضو مركز التدريب القضائي.

"دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد"، وألقاها المستشار سعد خليل – نائب رئيس الهيئة ومدير مركز الدراسات والبحوث الفنية.

"استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠ تحديات وإنجازات"، وألقاها اللواء محمد أبو نعمة عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وعقب انتهاء فعاليات الختام تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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