الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكان سموحة الجديدة يستغيثون بمحافظ الإسكندرية لحل أزمة الصرف الصحي (صور)

سموحة الجديدة بالإسكندرية،
سموحة الجديدة بالإسكندرية، فيتو

تعاني منطقة الناصرية الشرقية أو سموحة الجديدة، في محافظة الإسكندرية والتي لا تبعد عن ديوان محافظة الإسكندرية سوي ٢ كيلو فقط، من أزمة في الصرف الصحي، الذي لا يزال أهل تلك المنطقة يتعاملون بطريقة بدائية في هذا الأمر. 

 

رغم قربها من مكتب المحافظ.. سموحة الجديدة تستغيث 

 

وتمتد تلك المنطقة من الطريق الزراعي بجوار كوبري ابيس من البوابة الفرعونية حتى المدرسة الدولية مرورًا بمستشفى الكلى ومدرسة تيمور وفرع نادي الاتحاد ولا تبعد سوى ٢ كيلو عن مبنى المحافظة  والمنطقة تسمى سموحة الجديده، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 40 ألف نسمة.

صرف صحي بدائي

قال سعيد حسنين، أحد سكان المنطقة: أننا نعاني أشد المعاناة بسبب الصرف الصحي فنحن نتعامل عن طريق آبار بدائية للغاية عندما تمتلئ يتم جلب سيارة صرف لنزحها، وقد يمتد الأمر لعدة أيام من أجل أن ترضي شركة الصرف الصحي بإخراج سيارة لنزح الآبار رغم قرب محطة التنقية الشرقية من المنطقة 

وأضاف حسنين، توجهنا بشكاوى وطلبات لمحافظ الإسكندرية ووزير الإسكان ونواف مجلسي الشيوخ والنواب ولكن لا حياة لمن تنادي، وآخر مرة منذ عدة سنوات جاء الرد بدخولنا في مشروعات الصرف الصحي وحتى الآن لم نرَ هذا رغم قربنا من محافظة الإسكندرية ومحكمة الاستئناف ونادي الاتحاد وأكثر من كموباند. 

أمراض تصيب قاطني المنطقة 

وأشارت ماجدة حمد، من سكان المنطقة، أن رائحة الصرف الصحي لا تطاق وتسبب لنا الأمراض وتهدد حياة أبنائنا ولا نستطيع العيش هكذا، فلا يعقل أن نكون في تلك المنطقة التي امتد إليها يد العمران ولا يوجد صرف أو بنية تحتية لنعيش حياة كريمة.

وأوضح صبري محمد، من سكان المنطقة، إننا بنينا بيوت لنا في هذه المنطقة منذ سنوات طويلة بعد فتحها للبناء ودفعنا كل ما نملك علي امل ان يكون هناك بنية تحتية ومرافق ولكن لا يوجد أي اهتمام بالمنطقة، والصرف الصحي يغرقها ليل النهار وفي الشتاء يختلط الحابل بالنابل وتصبح المنطقة عبارة عن مستنقع كبير.

الصرف الصحي مدرجة في خطة المشروعات

من جانبه قال اللواء محمود نافع،  رئيس شركة الصرف الصحي: إن منطقة الناصرية شرق أو سموحة الجديدة  مدرجة بخطة الجهاز التنفيذي للصرف الصحي ويجري توفير الأموال اللازمة لبدء مشروع الصرف الصحي فيها، وهناك خدمة لرفع آبار الصرف بها لحين بدء المشروع وانتهائها، لافتا أنه منطقة عشوائية وغير مخططة ولكن هناك إجراءات تتم بمعرفة محافظة الإسكندرية لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموحة الجديدة الناصرية الشرقية أخبار محافظة الأسكندرية أزمة الصرف الصحي بالإسكندرية محافظ الإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل التعاون المشترك

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

يعامل الناس كطبيب ولم يكن ديكتاتورا، رئيس هذه الدولة يشيد بـ بشار الأسد

التفاصيل الكاملة لمحاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. القضية بدأت منذ عام ونصف وتحقيقات النيابة تفجر مفاجآت مذهلة.. مرتضى منصور يقلب الموازين بتصريحات نارية

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفسيخ في المنام وعلاقته بالحظ الجيد وحل المشكلات

ما حكم الشرع في حلق شعر المولودة الأنثى؟ الإفتاء توضح الرأي المختار للفتوى

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية