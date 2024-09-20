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حوادث

بيارة صرف صحى تبتلع 4 أشخاص ببرج العرب

الإنقاذ النهري، فيتو
الإنقاذ النهري، فيتو

لقي 4 عاملين في نزح بيارات الصرف الصحي مصرعهم، بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، وذلك عندما ابتلعت بيارة صرف صحى 4 أشخاص،ليلقوا حتفهم جميعا،فيما تبين من التحريات المبدئية، أن المتوفين يعملون فى مجال نزح بيارات الصرف الصحى "غطاسين"،وان أحدهم انزلق داخل البيارة وعندما حاول زملاؤه إنقاذه سقطوا معه وتوفوا جميعا.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

علي انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية الي مكان الواقعة وتم استخراج جثامين 4 أشخاص وهم علي.ع، 32 سنة، وجمعة.س، 41 سنة، وعادل.ق، 30 سنة، ومحمد.ع، نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتوصلت تحريات المباحث قيام أحد الغطاسين بالعمل في بيارة فاختل توازنه ووقع بداخلها، وعندما حاول زملائه إنقاذه لقوا جميعهم مصرعهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

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