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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور "ستالينجراد" ببورسعيد (صور)

مشروع تطوير شارع
مشروع تطوير شارع "ستالينجراد" بحي المناخ ببورسعيد
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جولة رئيس الوزراء في بورسعيد، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد مشروع تطوير شارع "ستالينجراد" بحي المناخ، ضمن تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي".

وفي بداية تفقد أعمال التطوير، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، وبما يتواكب مع متطلبات التنمية والتطوير العمراني بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

 وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن تطوير شارع "ستالينجراد" يبدأ من شارع ٢٣ يوليو حتى شارع النصر بطول 750 م وعرض 46 م، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تُعد المرحلة الأولى من تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، مضيفًا أن المحور هو واحد من ٣ محاور متوازية تربط شمال بورسعيد بجنوبها، والتي تشمل إلى جانب محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، محور "٢٣ ديسمبر"، ومحور "محمد علي".

واستمع رئيس مجلس الوزراء، خلال التفقُد، إلى شرح من اللواء/ مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي أوضح أن المشروع يتضمن أعمال رفع كفاءة وتوسعة ورصف وإنارة ونظافة وتجميل ميادين شارع "ستالينجراد"، مُشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير أعمال الشارع بالكامل، وأن المشروع تم تمويله ذاتيًا من قبل المحافظة.

 

بدوره، نوه اللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي" يشمل ٣ مراحل؛ المرحلة الأولى هي مرحلة تطوير محور "ستالينجراد"، وهي المرحلة التي يتفقدها رئيس الوزراء اليوم، وتم الانتهاء منها بالكامل، والمرحلة الثانية (C1، C6) سيبدأ تطويرها خلال الفترة المُقبلة بطول ١,٥ كم، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تطوير محور المشير طنطاوي من شارع العبور حتى مدخل محور ٣٠ يونيو، وهذه المرحلة تم الانتهاء منها أيضًا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المحور، في أقرب وقت ممكن وبأقصى كفاءة وجودة ممكنة.

وخلال الجولة، قام أحد أعضاء مجلس النواب بعرض مشكلة تتعلق بتراكم مخلفات البناء في بعض الأجزاء بالمحور، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة تلك المخلفات فورًا، وتصوير المنطقة قبل وبعد عمليات الإزالة، وإرسال الصور لسيادته شخصيًا، للاطمئنان على سرعة إزالة هذه المخلفات.

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جولة رئيس الوزراء في بورسعيد شارع ستالينجراد حي المناخ الدكتور مصطفى مدبولي

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