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رئيس الوزراء يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات (صور)

مدبولي يزور مدرسة
مدبولي يزور مدرسة بورسعيد الثانوية بنات

جولة رئيس الوزراء في بورسعيد اليوم، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم، وبعد تفقُد معرض "صُنع في بورسعيد"؛ توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن اختيار هذه المدرسة تحديدا ضمن جولته بالمحافظة، جاء بهدف الاطمئنان بشكل مباشر إلى عودة الأمور لطبيعتها في هذه المنشأة التعليمية التي تخدم العديد من الأسر بمدينة بورسعيد، بعد حادث حريق مؤسف تعرضت له المدرسة قبل أيام.

 

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة في عدد من فصول المدرسة وأقسامها المختلفة، استمع خلالها إلى شرح من ارضا الجبالي، مديرة المدرسة، التي أوضحت أن مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، تضم 1938 طالبة، تم توزيعهن على 46 فصلًا، بواقع 16 فصلًا للصف الأول الثانوي، و16 فصلًا للصف الثاني الثانوي، و14 فصلًا للصف الثالث الثانوي.

وأضافت مديرة المدرسة أن متوسط الكثافة يصل إلى 45 طالبة في الفصل الواحد، لافتة إلى أن المدرسة تضم بين طالباتها؛ طالبتي دمج، يتم توفير سُبل الرعاية والوسائل التعليمية اللازمة لتلقيهن أوجه التعليم اللازمة، إلى جانب 3 طالبات وافدات.

واستعرضت رضا الجبالي، عددًا من الأنشطة التي تقدمها المدرسة، مشيرة إلى أنها تشهد عدة أنشطة لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تتضمن تنفيذ ندوات تهدف إلى عرض أهداف المبادرة وإنجازات الدولة، وتصميم لوحات توعوية للمبادرة، وتنفيذ اسكتشات رسم معبرة عن أهداف المبادرة.

ولفتت المديرة إلى أن المدرسة بها عدد من المعامل. وهي: معمل كيمياء، ومعمل فيزياء، ومعملا أحياء، ومعملا حاسب آلي، كما تضم المدرسة مسرحا يتم من خلاله تنفيذ عروض تمثيلية، وكذلك عروض رياضية، وأخرى غنائية.

وأضافت رضا الجبالي أن المدرسة تشهد تنفيذ أنشطة زراعية لوجود مشتل وحجرة زراعية بها ومعمل خاص لإعداد المربي والمخللات.

كما أوضحت المديرة أن طالبات المدرسة حققن نجاحات مهمة، حيث فازت المدرسة بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي على مستوى المحافظة في التربية الموسيقية، والمركز الرابع على مستوى الجمهورية، كما فازت بالمركز الأول على مستوى المحافظة في الإلقاء.

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوارات ودية مع الطالبات داخل الفصول خاصة للصفين الأول والثاني الثانوي، متسائلا عن نسبة حضور الطالبات داخل المدرسة وتفاعلهن مع الأنشطة المختلفة.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود توفير أجهزة التابلت للطالبات؛ وأوضح الوزير أنه يتم توفير تلك الأجهزة على النحو المُستهدف كما أنها تشمل جميع المقررات الدراسية، مؤكدا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بتسليم أجهزة التابلت بالمجان للطلاب.

وفي السياق ذاته، حرص رئيس مجلس الوزراء على مشاهدة أنشطة الطالبات العلمية والفنية، والاطلاع على التقييمات والأداء، مشيدا بمستوى الطالبات داخل المدرسة في هذا الصدد.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا معمل الأحياء والمسرح المدرسي، حيث شاهد عرضا فنيا للطالبات. كما توجه رئيس الوزراء للمكتبة للاطلاع على ما بها من كتب ومؤلفات، واطلع على رواية قامت إحدى الطالبات بالمدرسة بكتابتها وقد شهدت مبيعات كبيرة داخل مصر.

وفي إطار جولته بالمدرسة أيضًا، توجه "مدبولي" لتفقد فريق المرشدات المكون من مجموعة من الفتيات تؤدين عددا من الألعاب الرياضية مثل الملاكمة والتايكوندو والبينج بونج وغيرها، وقد حقق بعضهن مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في تلك الألعاب الرياضية.

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