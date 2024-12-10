عمومية تاريخية في اتحاد الكرة.. تنصيب هاني أبوريدة رئيسا للجبلاية واعتماد الميزانية.. ورفض انضمام 61 ناديا جديدا

اتحاد الكرة، عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعا تاريخيا اليوم بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر لمناقشة عدد من البنود الهامة، أبرزها انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة حتى 2028، فضلا عن مناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد وعدد من الموضوعات الأخرى.

عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

وشهدت الجمعية العمومية المقامة حاليا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

اعتماد ميزانية اتحاد الكرة

وشهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عدد من القرارات الهامة، أبرزها الموافقة واعتماد الميزانية الخاصة بالاتحاد والحساب الختامي، بعد مناقشات شهدها الاجتماع في حضور مجلس الإدارة السابق برئاسة جمال علام.

كما شهد الاجتماع اتخاذ قرارا برفض انضمام 61 ناديا جديدا إلى تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد، بعد فتح باب التصويت على القرار من جانب مجلس إدارة الاتحاد.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية، واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية.

أزمة التحكيم شبح يهدد مجلس أبوريدة

ويواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة عدد من الأزمات التي تهدد نجاح مسيرته وفترة ولايته، أبرزها أزمة التحكيم، وهو ما أكد عليه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية خلال حضورهم الاجتماع.

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