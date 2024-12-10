متدربات الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، متدربات الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، والوفد المرافق لهن من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية ومكتبة الإسكندرية.

وفد المرأة تقود بمكتبة الإسكندرية

بدأ اللقاء بجلسة نقاش مفتوح مع الدكتور أحمد زايد الذي أعرب عن سعادته بزيارة متدربات الأكاديمية للمكتبة، وأكد في كلمته على أهمية دور المرأة المصرية، وعلى إيمان المكتبة بأهمية هذا الدور ودعمه لها منذ افتتاحها عام 2002. كما أجاب على استفسارات المتدربات وناقش معهن موضوعات متنوعة.

جولة لمتدربات المرأة تقود للتنفيذيات

تضمنت الزيارة جولة موسعة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية؛ تعرفت فيها المتدربات على أبرز أقسامها ومعالمها. وتأتي هذه التجربة المعرفية الغنية ضمن برنامج الزيارات الميدانية المصمم خصيصًا لتعزيز معارف المتدربات وتنمية آفاقهن، وثمن وفد متدربات المرأة تقود للتنفيذيات جهود مكتبه الإسكندرية في رفع الوعي في المجتمع المصري

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