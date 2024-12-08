الأحد 08 ديسمبر 2024
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اقتصاد

28 مليون دولار حجم الصادرات المصرية لسوريا خلال أول 8 شهور من 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أعلن التليفزيون السوري، اليوم الأحد، سقوط نظام الرئيس  بشار الأسد وانتصار «الثورة السورية».

وبث التليفزيون السوري الرسمي صورة كتب عليها «انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد».

وغادر الرئيس السوري بشار الأسد دمشق مع دخول قوات المعارضة إلى العاصمة، فيما أعلنت المعارضة السورية المسلحة في بيان على شاشة التليفزيون الرسمي في وقت سابق صباح اليوم الأحد، أنها «حررت» دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد، مضيفة أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

 وتُعد سوريا من أهم الدول العربية التى تربطها علاقات اقتصادية وتجارية مع جمهورية مصر العربية. 

و رصدت نشرة التجارة الخارجية لشهر  اغسطس الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية  والجمهورية العربية السورية  خلال الفترة  من يناير إلى أغسطس 2024  مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

 حجم التبادل التجارى بين مصر وسوريا 

 حجم الصادرات المصرية الى سوريا خلال  خلال الفترة من "يناير -   اغسطس  2024

28 مليون دولار حجم الصادرات المصرية الى سوريا خلال اول 8 شهور  من العام الحالى 

 

وذكرت النشرة التى حصلت "فـيتـو" على نسخة منها، أن  حجم الصادرات المصرية لسوريا  خلال الفترة من "يناير -  اغسطس  2024" بلغت 28 مليونا و435 ألف دولار مقابل 26 مليونًا و77 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي،  بارتفاع يقدَّر بـ  2 مليونًا و 358 ألف دولار.

 حجم  الورادات  من سوريا خلال  خلال الفترة من "يناير -   اغسطس  2024

 وقالت  النشرة  ان  قيمة   الواردات  من سوريا  خلال الفترة من "يناير -   اغسطس  2024" بلغت 3 مليون و608  ألف دولار،مقابل 4 مليونًا و364 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع  يقدر 756  ألف دولار.

 نسخة  من التقرير الذى حصلت عليه فيتو 
 نسخة  من التقرير الذى حصلت عليه فيتو 

 

 

 

وقال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازى الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأى حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أن "أى قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

وأهاب "غازي" بجميع المواطنين السوريين بعدم المساس بالأملاك العامة للدولة؛ لأنها تعتبر أملاكًا للشعب السورى العظيم.

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