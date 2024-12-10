الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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سياسة

الأنبا أغناطيوس يطيب رفات القديس حبيب جرجس

الانبا أغناطيوس
الانبا أغناطيوس

شهدت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية بسمنود، حدث كنيسي  بقيادة نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى. 

حيث أقام نيافته قداس تذكار الأعياد السيدية الثلاثة الكبرى (البشارة والميلاد والقيامة)، على مذبح القديس البابا بطرس خاتم الشهداء، بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد استشهاده.

وخلال القداس، قام نيافة الأنبا أغناطيوس بتدشين مجموعة جديدة من أواني خدمة المذبح، لتكون جاهزة للاستخدام في الطقوس الكنسية.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، أجرى نيافته والآباء الكهنة مراسم تطييب رفات القديس حبيب جرجس، التي استقبلتها الكنيسة مؤخرًا، وتم وضعها في المزار الخاص بها داخل الكنيسة، في أجواء مهيبة تعكس روحانية المناسبة وعظمة التقاليد الكنسية.

تنصيب المطران باسيليوس بطريركًا للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في يناير المقبل

تُقام صلوات تنصيب البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، المطران أبونا باسيليوس، يوم الأحد 26 يناير 2025، في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالعاصمة أسمرة، بعد انتخابه رسميًا اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.

وشهد مقر الكنيسة في أسمرة مراسم انتخابية مهيبة، بدأت بالصلاة، وشارك فيها 85 عضوًا من المجمع المقدس الإريتري، إلى جانب ممثلين عن الأديرة المحلية والإيبارشيات داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى ممثلين من الكلية اللاهوتية. 

كما أدلى خمسة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأصواتهم، بناءً على بروتوكول التعاون بين الكنيستين.

وجرى ترشيح ثلاثة أساقفة للمنصب، قُدمت سيرهم الذاتية باللغتين التجرينية والإنجليزية، قبل أن تُجرى عملية التصويت وفرز الأصوات بحضور ممثلي المجمع المقدس المصري. 

وأسفرت النتيجة عن انتخاب المطران أبونا باسيليوس بالإجماع ليكون البطريرك السادس.

وعبر وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن سعادته بنجاح الانتخابات، متمنين للبطريرك الجديد العمر المديد والصحة الجيدة. 

واختتمت المراسم بالصلاة، حيث قُدمت هدية من قداسة البابا تواضروس الثاني تعبيرًا عن روح المحبة بين الكنيستين.

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