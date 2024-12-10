تنصيب المطران باسيليوس بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يناير المقبل

تجري صلوات تنصيب البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، المطران أبونا باسيليوس، يوم الأحد 26 يناير 2025، في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالعاصمة أسمرة، بعد انتخابه رسميًا في الانتخابات التي جرت امس الاثنين.



المجمع المقدس الإريتري

وشهد مقر الكنيسة في أسمرة مراسم انتخابية مهيبة، بدأت بالصلاة، وشارك فيها 85 عضوًا من المجمع المقدس الإريتري، إلى جانب ممثلين عن الأديرة المحلية والإيبارشيات داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى ممثلين من الكلية اللاهوتية.

كما أدلى خمسة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بأصواتهم، بناءً على بروتوكول التعاون بين الكنيستين.

وجرى ترشيح ثلاثة أساقفة للمنصب، قُدمت سيرهم الذاتية باللغتين التجرينية والإنجليزية، قبل أن تُجرى عملية التصويت وفرز الأصوات بحضور ممثلي المجمع المقدس المصري.

وأسفرت النتيجة عن انتخاب المطران أبونا باسيليوس بالإجماع ليكون البطريرك السادس.

وعبر وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن سعادته بنجاح الانتخابات، متمنين للبطريرك الجديد العمر المديد والصحة الجيدة. واختتمت المراسم بالصلاة، حيث قُدمت هدية من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تعبيرًا عن روح المحبة بين الكنيستين.

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