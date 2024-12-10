الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يصل محافظة بورسعيد لبدء جولة تفقدية بعددٍ من المشروعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، لبدء جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات صناعية وتنموية وخدمية بالمحافظة، يرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

مدبولي: الجولة تشمل زيارة مواقع العمل والإنتاج في القطاع الصناعي قاطرة دفع الاقتصاد الذي يكتسب مزايا في "بورسعيد" للقرب من موانئ التصدير

 واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مقر ديوان عام المحافظة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وجانب من القيادات التنفيذية ببورسعيد.


وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة لمحافظة بورسعيد الباسلة تأتي استكمالًا لسلسلة من الجولات الميدانية بالمحافظات، حيث تستهدف هذه الزيارة الوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وزيارة مواقع العمل والإنتاج؛ خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد الوطني، لكونه يُسهم في تعزيز مُعدلات النمو وزيادة فرص التشغيل، كما يكتسب مزايا في "بورسعيد" للقرب من موانئ التصدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء محافظة بورسعيد الاقتصاد موانئ التصدير

مواد متعلقة

السيسي يشدد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والسعودية

الرئيس السيسي يستقبل وزيري الداخلية والدولة السعوديين

الحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات.. وكامل الوزير: مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات.. وتوفير كل أوجه الدعم للشركات العالمية

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مدارس النيل المصرية الدولية

وزير الإسكان: تسليم الوحدات المباعة بالعلمين الجديدة بالكامل قبل صيف 2025

توطين الصناعة وحل مشكلات التعليم، أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم (إنفوجراف)

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع جهود تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

إسرائيل تعلن شن أكبر عملية جوية في تاريخها لتدمير الجيش السوري

انتشال 7 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار

"أنا تعبان ومش كويس"، جمال شعبان يكشف سر وفاة فني أشعة فجأة

منوعات

المزيد

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف استغلت دولة الاحتلال سقوط نظام بشار الأسد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية