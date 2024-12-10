الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

اسعار الذهب
اسعار الذهب

 سعر جرام الذهب، سجل سعر الذهب تراجعا صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 فى الصاغة، في بداية التعاملات، بنحو 15 جنيها.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة خلال حركة التعاملات. 

أسعار الذهب اليوم  فى مصر

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لجميع أسعار الذهب في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي: 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

 وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2516 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2157 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1617 جنيهًا للبيع.

 

سعر الذهب 
سعر الذهب

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

 

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