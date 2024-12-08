الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العمل: الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل ,فيتو

قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تعاون مهم مع مبادرة ابدأ في ملف التدريب المهني مؤكدا انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لدعم ملف التدريب المهني

 

وأضاف وزير العمل في مداخلة “ لإكسترا نيوز ” أن  الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية مشيرا أن  الدولة تواصل التصدي للشركات المخالفة العاملة في إلحاق العمالة بالخارج 

 

وأشار وزير العمل أن  الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري وأن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها للعمالة بالمجان موضحا ان الوزارة تهتم برفع معدلات تشغيل العمالة بالداخل والخارج

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