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موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، نظيره أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب "جيويس".
 

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا


تذاع مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

 

ويعاني ريال مدريد من وضع صعب في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع والعشرين برصيد 6 نقاط فقط بينما يمتلك أتالانتا 11 نقطة، في المركز الخامس في جدول دوري أبطال أوروبا.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السادسة 

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

 

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