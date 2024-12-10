الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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اقتصاد

اليوم، إعلان مؤشر التضخم لشهر نوفمبر وهذه توقعات المحللين

مؤشر التضخم في مصر،
مؤشر التضخم في مصر، فيتو

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر نوفمبر 2024.

وأظهر استطلاع توقعات حول انخفاض التضخم في مصر قليلًا إلى 26.4% في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت رويترز آراءهم، في استطلاع نشر الأحد، إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4% من 26.5% في أكتوبر.

من جانبها، قالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.

وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر  وأكتوبر، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.

وتم جمع البيانات من أجل شهر نوفمبر من 28 من الشهر إلى الخامس من ديسمبر.

بدوره، قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيدًا من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعًا أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1%.

وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في نوفمبر إلى 24.2% من 24.4% في أكتوبر.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم 

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

والتضخم  يعتبر أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة

 فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، اى انه يعنى  ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار.

 وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التضخم الاسعار

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