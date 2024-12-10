اليوم، انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI) اليوم الثلاثاء، والذي يُعقد بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية، تحت شعار "المياه من أجل الغد".

تقام الفعاليات تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من الوزراء وقيادات صناعة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب كبار الخبراء والمتخصصين في القطاع، وكبرى الشركات العالمية والمحلية.

تبدأ فعاليات اليوم الأول بافتتاح معرض المياه في مركز مصر الدولي للمعارض، قاعة رقم 5، يعقبه افتتاح الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أراودكس" في قاعة المنارة الرئيسية.

ويستعرض المؤتمر والمعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى حلول متقدمة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات. كما تسلط الفعاليات الضوء على تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الدول العربية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا والسعودية لتقديم حلول مستدامة في إدارة الموارد المائية.

يمثل المعرض والمؤتمر فرصة فريدة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المستقبل في قطاع المياه والصرف الصحي.

شريف الشربيني يوجه بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لتشغيل وإدارة ممشى أهل مصر

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تشغيل مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وكذا موقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لتشغيل وإدارة ممشى أهل مصر، والحفاظ عليه في أفضل صورة، كما وجه بتعظيم الاستفادة من الأراضي الاستثمارية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنطقة أرض مطار إمبابة، وكذا إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الحديقة الواقعة بأرض مطار إمبابة، وإدارتها وتشغيلها بالشكل اللائق، وكذا سرعة رفع كفاءة الوحدات المنفذة بأرض مطار إمبابة.

وعقد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسؤولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للوصول إلى أفضل صور الأداء والتطوير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما في إدارة الأصول المملوكة للهيئة وتعظيم مواردها، مشيرًا إلى مواصلة عقد اللقاءات بين فريق العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، لسرعة إنجاز الأعمال.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الأعمال الجارية للطرق والمرافق بمنطقة الحزام الأخضر، للتأكد من انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن إجمالي شبكات المرافق بالمنطقة الأولى يبلغ حوالي 236 كيلومترًا ويشمل: (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد)، بجانب عدَّايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم، و5 محطات رفع صرف صحي.

ولفت "مصطفى" إلى أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر بمساحة حوالي 3500 فدان، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراضٍ من حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمنطقة، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجاري - إداري - مدرسة).

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