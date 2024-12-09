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الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين وست هام وولفرهامبتون في الشوط الأول

وست هام مع وولفرهامبتون،
وست هام مع وولفرهامبتون، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل وست هام ضد وولفرهامبتون 

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- مافروبانوس- ماكس كيلمان- إيميرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير- توماس سوتشيك- ألفاريز.

خط الهجوم: محمد قدوس- جارود بوين- سمرفيل.

تشكيل وولفرهامبتون أمام وست هام يونايتد 

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- بوينو- جوميز.

خط الوسط: دوهيرتي- جواو جوميز- ليمينا- ريان آيت نوري.

خط الهجوم: أندريه- لارسين- كونيا.

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