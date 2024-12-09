ساويرس يكشف عن خططه الاستثمارية وتوقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.. ويطالب بتسريع وتيرة الطروحات وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص.. وهذه نصائحه للراغبين في الاستثمار

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد” عن توقعاته للاقتصاد المصرى، فضلا عن خططه ومشروعاته الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ساويرس: نخطط لبناء فنادق بالقرب من الأهرامات

وقال المهندس نجيب ساويرس: إنه يخطط لبناء فندق أو اثنين بقيمة 150 مليون دولار، بالقرب من منطقة الأهرامات ومطار سفنكس، وذلك لاستيعاب الطلب على الغرف الفندقية، ومساعدة السائحين غير القادرين على زيارة المتحف الكبير والأهرامات، مؤكدا أن منطقة الأهرامات تعاني من نقص في عدد الغرف الفندقية، وقرب الفنادق الجديدة المرتقب إطلاقها من مطار سفنكس يوفر الوقت للسياح.

ساويرس: هناك فرص واعدة للشركات العاملة بقطاع الأثاث

وأوضح أيضًا أن لديه نية للاستثمار في قطاع الأثاث، لأنه من القطاعات الواعدة والقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن هناك فرصا واعدة للشركات العاملة بقطاع الأثاث، بفضل جودة إنتاجها، موضحا أنه بالرغم من رغبته في الاستثمار بقطاع الأثاث، إلا أنه لا يعتزم مزاحمة الشركات الموجودة بالفعل خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ساويرس: مصر تعاني من تضخم صناعي

وأشار إلى أن مصر تعاني من تضخم صناعي، وأغلب المصانع تستورد مستلزمات إنتاج، وتتأثر بسعر الدولار، مؤكدًا أنه في حالة توفير الدولار للشركات ستنتهي هذه الأزمة.

وأوضح المهندس نجيب ساويرس، أن قطاع المدفوعات في مصر يواجه تحديات قانونية تعيق تطوره وتوسعه، موضحًا أن أحد المعوقات الرئيسية يتمثل في اشتراط أن يكون لدى الشركات العاملة في هذا القطاع شراكة مع بنك، قائلا: "لو كان الهدف إنشاء بنك متخصص، فإن اشتراطات القانون الحالية لا تحقق هذا الهدف، حيث يصبح البنك شريكًا منافسًا للشركة، ويتسبب في عرقلة تقدمها".

ساويرس يطالب بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية

وطالب المهندس نجيب ساويرس، بضرورة تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، مع مراعاة تقديمها بأسعار معقولة، لتشجيع المستثمرين على المشاركة وتعزيز السيولة والثقة في السوق.

ساويرس: طرح إدارة المطارات للمستثمرين الأجانب خطوة محورية نحو تعزيز فرص جذب الاستثمارات

وقال المهندس نجيب ساويرس: إن طرح إدارة المطارات للمستثمرين الأجانب، يعتبر خطوة محورية نحو تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل سعي مصر لتطوير بنيتها التحتية وتوسع الشراكات الدولية.

وأكد أن الإصلاح المرن للاقتصاد يجب أن يرتكز على عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وإتاحة فرص أكبر للاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.

وقال المهندس نجيب ساويرس: “إن شركة مصر للطيران تتعرض لخسائر سنوية تصل إلى 30 مليار جنيه، مما يجعل من المهم القيام بطرحها على القطاع الخاص”.

وأكد ساويرس، أن طرح شركة مصر للطيران سوف يساعد على إدارتها وتأهيلها، لخفض معدلات الخسائر التي تتعرض لها، وتحويلها إلى الربحية.

ساويرس: من يحارب السوق السوداء يفشل

وأضاف ساويرس، أن الذي يحارب السوق السوداء دائما يفشل، لأنها تعتمد على العديد من الأمور التي ترتبط بالعرض والطلب.

ساويرس: لا يوجد تغيير جوهرى في السياسات والتعاملات الاقتصادية بسوريا

وعن الوضع في سوريا قال: “إن الموقف فى سوريا مبهم وغير واضح بعد الأحداث الأخيرة في الأراضى السورية، ولا يوجد تغيير جوهرى في السياسات والتعاملات الاقتصادية هناك”، مشيرا إلى أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة.

وتابع المهندس نجيب ساويرس: "المستثمر مش هيروح غير للبلد المستقرة، والوضع في سوريا الآن ضبابي ومفيش مستثمر هيخاطر برأس ماله".

ساويرس يوجه نصيحة للمستثمرين

كما وجه ساويرس، نصيحة للراغبين في الاستثمار في أي دولة في العالم، حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح مناسبة لهم.

وقال المهندس نجيب ساويرس: “نصيحتي لأي أحد يريد الاستثمار يجب أن يكون تعامله بالدولار، لكي يستطيع الحفاظ على استثماراته من الخسارة.. استمرار قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على القطاع الخاص، مما يتسبب في تآكل أرباح المستثمرين نتيجة القروض التي يحصلون عليها بنسبة فائدة مرتفعة".

ساويرس: قطاع الصناعة في عهد الفريق كامل الوزير سيصل إلى مستويات جديدة

كما علق المهندس نجيب ساويرس، على قطاع الصناعة في مصر خلال الفترة الحالية، والأزمات والتحديات التي تواجهها في ظل توجه الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وقال ساويرس: " قطاع الصناعة في عهد الفريق كامل الوزير سيصل إلى مستويات مشوفتهاش قبل كده.. علشان الراجل ده لما بيحط حاجة في دماغه لازم ينفذها.. وزير الصناعة والنقل لا يستمع من الأشخاص فقط، بل يتأكد بنفسه ويشرف على القطاعات الصناعية للنهوض بها وحل الأزمات التي تعاني منها، وتقليل البيروقراطية التي تسيطر على القطاع.

وأضاف أن زيادة النمو الاقتصادي يتطلب اتخاذ 3 قرارات بشكل سريع: أولها خروج كافة الجهات الحكومية من كافة القطاعات التي تنافس القطاع الخاص بشكل جاد، مشيرا إلى أن القرار الثاني يتمثل في خصخصة القطاع العام عن بكرة أبيه، وطرح شركاته للقطاع الخاص، حتى يتوقف هذا القطاع عن الخسائر.

وأكد أن مصر لديها قطاع خاص قوي قادر على الاستثمار والإدارة والتصدير، وأشار إلى أن القرار الثالث الذي يجب اتخاذه هو خفض تكلفة سعر الفائدة على القطاع الخاص، لعدم تآكل قيمة العائد من المشروعات.

كما طالب ساويرس، بضرورة تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، مع مراعاة تقديمها بأسعار معقولة لتشجيع المستثمرين على المشاركة وتعزيز السيولة والثقة في السوق.

ساويرس: الذهب سيواصل الارتفاع كلما كانت الأحداث الجيوسياسية غير مستقرة

وكشف ساويرس عن مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات والأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن الذهب سيواصل الارتفاع كلما كانت الأحداث الجيوسياسية غير مستقرة.

وأضاف المهندس نجيب ساويرس: "التنجيم في الذهب عاوز قلب جامد.. تحصيل العوائد من التنجيم مش أقل من ٣ أو ٤ سنين.. التنجيم محتاج صبر.. والمعروض من الذهب أقل من المطلوب في السوق، وده سبب ارتفاع اسعار الذهب عالميا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.