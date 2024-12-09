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اقتصاد

نجيب ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة (فيديو)

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

أسعار الذهب، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة، مع تحرك سعر الدولار أمام جميع العملات.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال نجيب ساويرس في تصريحات بقناة "العربية بيزنس": إنه من المتوقع حدوث ارتفاعات وقفزات في أسعار الذهب بالبورصة العالمية في ظل انخفاض المعروض أمام الطلب.

 

أسباب ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

ولفت إلى أن شراء الصين وروسيا نصف المعروض من الذهب عالميا، أدى إلى تراجع المعروض أمام الطلب، ومع زيادة التوترات السياسية سيكون هناك ارتفاعات في الأسعار.

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب (آخر تحديث)

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين

وتنشر فيتو سعر الذهب اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديث له في الأسواق، بعد ارتفاعها الكبير في الأسواق حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 45 جنيها عن بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4337 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3795 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3252 جنيهًا.

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