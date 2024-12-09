أحمد كمال مديرًا لمستشفيات سوهاج الجامعية وعمرو مصطفى نائبًا

أصدر الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج قرارًا بتكليف الدكتور أحمد كمال مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات سوهاج الجامعية، وتكليف الدكتور عمرو مصطفى نائبًا للمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لشئون الخدمات الطبية، والدكتور خالد عبد العال استاذ جراحة القلب والصدر وكيلًا لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خطة التطوير الشامل بجامعة سوهاج

وقال النعماني إن القرارات الجديدة تأتي في إطار خطة التطوير الشامل التي تتبعها الجامعة، في نظم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتحسين مستوياته، لتقديم أفضل الخدمات اللائقة لجميع المرضى، والمساهمة في تنفيذ رؤية قيادة الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي بقيام المستشفيات الجامعية بدورها في إحداث النهضة والحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات شهدت تطويرا غير مسبوق في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدكتور حسان النعماني وجه بضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهد وزيادة القدرة الاستيعابية لتقديم الخدمات المجانية لأهالي محافظات الصعيد بوجه عام، مهنئًا القيادات الجديدة.

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