خبير اقتصادي يوضح أسباب كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تحريك مرتقب في سعر صرف الدولار بنسبة 5% صعودا وهبوطا، مؤكدا أنه في نفس الوقت لن نشهد أي تعويما للجنيه مثلما حدث في مارس الماضي.

السبب وراء تحرك سعر الدولار

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن السبب وراء تحرك سعر صرف الدولار وكسر حاجز الـ50 جنيها يرجع إلي وجود تكالب على العملة في البنوك.



أرباح المستثمرين

وتابع: "كل المستثمرين بيحولوا أرباحهم في نهاية العام للدولار، في حين أن البنوك تتيح العملة الأجنبية، وبالتالي يحدث تكالب على الدولار، لذلك يتم تحريك سعر الدولار وفقا لآليات السوق".

حقيقة تعويم الجنيه



ولفت: "لا يستطيع أحد التنبؤ بالحد الأقصى لسعر الدولار، وسياسة العرض والطلب هي من تحدد سعر الدولار، ولكن المؤكد إن مفيش تعويم تاني للجنيه".

سعر الدولار فى البنوك، ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 متخطيًا حاجز الـ 50.65 جنيهًا رسميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.